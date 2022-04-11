Клиенты ВТБ уже вернули 100 млн рублей налогов в виде имущественного вычета с помощью ВТБ Онлайн. Сервисом упрощенного возврата налогов на имущество воспользовались более 17 тыс. человек. В ..

Клиенты ВТБ уже вернули 100 млн рублей налогов в виде имущественного вычета с помощью ВТБ Онлайн. Сервисом упрощенного возврата налогов на имущество воспользовались более 17 тыс. человек.В 2021 году клиенты банка первыми и единственными в России получили возможность оформить онлайн налоговой вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов. Бесплатный сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ существенно упростить и ускорить получение налоговых вычетов без оформления бумажных документов и посещения отделений банка и налоговой службы. Для этого достаточно зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и оформить заявку, после чего банк самостоятельно направляет документы в налоговые органы. Затем нужно подписать заявление на сайте ФНС и подтвердить получение вычета.С момента запуска в ноябре 2021 года свыше 17 тыс. ипотечных клиентов ВТБ подали заявки онлайн через упрощенный сервис возврата налогов за имущество и проценты по ипотеке. В общей сложности более 100 млн рублей уже зачислились на счета клиентов. Средняя сумма вычета составила порядка 60 тыс. рублей, а средний срок от подачи заявки до зачисления – 26 дней вместо стандартных 4 месяцев.«ВТБ запустил полностью дистанционный сервис по оформлению имущественного вычета в ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. В марте этот функционал стал доступен для возврата налога по сделкам, заключенным в 2021 году. Мы видим растущий интерес к услуге. За первую неделю апреля ежедневно заявки оформляют по 500 клиентов. Ожидаем, что до конца года услугой воспользуется порядка 35 тыс. клиентов, которые в результате вернут свыше 2 млрд рублей налогов по упрощенной схеме», - комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут в несколько кликов распорядиться материнским капиталом в пользу ипотеки без визита в офис. На погашение ипотечного кредита средствами материнского капитала клиенты ВТБ за два года направили 11 млрд рублей. Заемщики оформили свыше 30 тыс. заявлений в офисной сети и онлайн-каналах банка, при этом сегодня уже 60% пользователей распоряжаются маткапиталом в пользу ипотеки дистанционно - в ВТБ Онлайн.