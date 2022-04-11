Как сделать Владимир более привлекательным для туристов? Мэрия областного центра объявила об...

Как сделать Владимир более привлекательным для туристов? Мэрия областного центра объявила об участии в конкурсе Ростуризма "Проект туристского кода города" и приглашает к обсуждению всех желающих. О явных проблемах древнего Владимира и их решениях в репортаже Дмитрия Горкина.Лужи, ямы, узкие дороги. Прогуляться по центру Владимира не замочив ноги сегодня не получится. Тротуарам требуется ремонт. С фасадов домов облетает штукатурка, кое-где обнажая покосившиеся внутренние конструкции. Шум от проезжающих машин мешает спокойному разговору. Туристические группы, вряд ли смогут услышать своего гида. Отдельный вопрос - зелёные насаждения, делится своими наблюдениями урбанист Артём Черней.Артём Черней, активист, основатель общественного движения "Владимир будущего":- Деревья важны, потому что они в какой-то степени позволяют решить проблему с шумом, они улавливают звуковые волны, рассеивают и безусловно это проблема, потому что жители города, либо люди, которые приезжали несколько десятилетий назад прекрасно помнят, каким зелёным был центр Владимира.Чем заманивать в город гостей? Этот вопрос особенно остро встал в последние несколько лет с развитием внутреннего туризма. Исторические здания, облагороженные центральные улицы, белокаменные храмы. Сегодня такие достопримечательности считаются лицом любого города. И Владимиру в этом плане очень повезло, считает Артём. Визитная карточка у нас давно готова.Артём Черней, активист, основатель общественного движения "Владимир будущего":- Наша задача упрощается - нам не нужно создавать бренд, какую-то легенду, которая была бы привлекательна - у нас уже всё это есть. Наша задача, наверное, более приземлённая - сделать так чтобы люди, которые здесь живут в этом городе и которые сюда приезжают, чтобы они находились в какой-то комфортной городской среде.И если центру Владимира достаточно косметического ремонта, то на примыкающих улицах все намного хуже. Заглянув в любую из арок на задний двор - действительно попадаешь на несколько веков в прошлое, в плохом смысле. Неприятный осадок сглаживает пешеходная Георгиевская. Этот проект вдохнул новую жизнь в исторический центр Владимира.- Всё понравилось, мы вот только сейчас начали нашу экскурсию с этой улицы, ну в целом не плохо.- То, что сделали эту пешеходную зону для людей - это вообще замечательно, этому нет цены. Потому что хочется когда прогуляться, то вот этот центр города, эти старые дома просто на них хочется смотреть, вот эти наличники - всё преобразилось, всё очень красиво. Церкви. По-женски вот хочется, чтобы было больше-больше ещё цветов и фонтанов.Ещё одна точка притяжения - Соборная площадь.У гидов она считается промежуточным этапом между Золотыми воротами и Богородице-Рождественским монастырём. Именно на этом моменте туристы подумывают о покупке памятных сувениров, говорит экскурсовод Татьяна Лысова. Такой магазинчик можно было бы разместить в бывшем здании городской думы, как это было в дореволюционной России.Татьяна Лысова, экскурсовод проекта "От местных для местных":- Задерживаться долго на этой площади не хочется, потому что, к сожалению, на площади нет ни комфортабельных хороших чистых туалетов, и нет возможности передохнуть погреться и перекусить.Подобные предложения не просто мечты, они могут стать реальностью, говорят в администрации Владимира. Ростуризм объявил конкурс для древних городов. Приз за лучший проект - средства на его исполнение.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:- В рамках разработки этого туристского кода прописано всё до мелочей, начиная от каких-то информационных конструкций или диорам, которые помогают туристу сориентироваться в историческом центре, до канализационных люков. Санузлы, извините. Сколько раз наша великая Алиса Аксёнова сетовала на отсутствие нормальных санузлов в пешеходной части города.Но приводить в порядок центр города в этом году будут в любом случае. Как только установятся благоприятные погодные условия.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:- Сейчас рассматриваем варианты установки либо в открытый грунт, либо в специальные цветочные кадушки дополнительного озеленения. Точечный ремонт насчёт плиточного покрытия, мощения - мы проведём своими силами. Всё что касается муниципальных участков. А говоря о фасадах зданий, в том числе на Большой Московской - это обязанность собственников.У Владимира есть все шансы победить в конкурсе, главное действовать сообща. Общественные обсуждения и предложения по увеличению туристской привлекательности города мэрия принимает до 18 апреля.Дмитрий Горкин, Александр Чунаев."Вести-Владимир"