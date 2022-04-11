Напомним, что по закону отключение теплоснабжения допускается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже +8 градусов.

В связи с наступлением потепления мэрия Владимира задумалась о завершении отопительного сезона. Напомним, что по закону отключение теплоснабжения допускается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже +8 градусов.«Если многоквартирный дом имеет автономную систему отопления, то решение принимается общим собранием владельцев недвижимости», - напомнили в горадминистрации.Глава города Андрей Шохин дал указание управлению ЖКХ вести постоянный мониторинг погодных условий.При наступлении необходимого температурного режима чиновники подготовят проект постановления о завершении в областной столице отопительного сезона.