В городе состоятся две продовольственные ярмарки.

Во Владимире состоятся Пасхальная и майская продовольственные ярмарки. Первую власти намерены организовать 21-23 апреля. Вторую - с 1 по 10 мая. Об этом рассказали в мэрии.Торговые места, порядка 60 штук, аграриям предоставят бесплатно. Цель мероприятий - создать конкуренцию на фоне роста цен на еду. Фермеры смогут торговать с машин и на лотках.На импровизированных прилавках появятся картофель, морковь, капуста, лук, свекла, мясная и молочная продукция. Сельхозпроизводителей проверят на наличие необходимых сертификатов и разрешительных документов. Торговые места планируют подготовить уже на этой неделе.В горадминистрации добавили, что ажиотаж вокруг сахара и круп спал. Поставщики и сетевые супермаркеты восстановили логистические цепочки. Товары поставляются в полном объёме.