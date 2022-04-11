Министерство культуры России выделило главному музею области более 30 миллионов рублей на разработку проекта реставрации Успенского собора. В этом году начнется разработка проекта

Министерство культуры России выделило главному музею области более 30 миллионов рублей на разработку проекта реставрации Успенского собора. В этом году начнется разработка проекта реставрации Успенского собора. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. По словам Сергея Рыбакова, в начале этого года Министерство культуры выделило главному музею области деньги на разработку проектной документации. Сергей