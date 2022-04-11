Вопрос о передаче Успенского собора русской православной церкви остается открытым. Во Владимире...

Вопрос о передаче Успенского собора русской православной церкви остается открытым. Во Владимире состоялась пресс-конференция Сергея Рыбакова - гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На брифинге прозвучали главные вопросы о судьбе исторического памятника.Заявление митрополита Тихона о том, что Успенский собор необходимо отдать под патронат церкви, прозвучало 31 марта. Главным аргументом стало удручающее состояние храма. По словам митрополита Тихона, дело по восстановлению собора у РПЦ пойдет лучше, ведь когда дело касается государственных служб, то дело идет медленнее.По словам Сергея Рыбакова, в 2019 году уже была достигнута договоренность о том, что Владимирская Епархия отзывает из Росимущества заявление о передаче в безвозмездное пользование Успенского собора. Объект, оставаясь в оперативном управлении музея-заповедника, будет использоваться в том числе и для проведения богослужений, расписание которых было составлено в начале года.Касательно реставрации памятника 12 века, гендиректор заявил, что в этом году будет разыгран конкурс на разработку научно-проектной документации, стоимость которого более 30 миллионов рублей.- Собор находится, в целом, в удовлетворительном состоянии. Это было неоднократно освидетельствовано различными комиссиями министерства культуры. Это вовсе не означает, что не нуждается в реставрации. К сожалению, абсолютное большинство объектов музея-заповедника на данный момент нуждаются в реставрации. И мы понимаем, что это процесс небыстрый. Я уже неоднократно говорил, что, как минимум, полтора года - подготовка проектной документации и, как минимум, года полтора, если все сложится удачно, - это проведение самих реставрационных работ, но для этого еще нужно получить финансирование, потому что музей-заповедник не готов и не способен провести самостоятельно реставрацию подобных объектов.