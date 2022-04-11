За свою карьеру Инга Оболдина исполнила более 70 ролей. Дети Арбата, Доктор Живаго, Девять жизней и другие проекты с участием актрисы любят многие россияне. Однако далеко не все знают, насколько непростой путь ей прошлось пройти.

За свою карьеру Инга Оболдина исполнила более 70 ролей. "Дети Арбата", "Доктор Живаго", "Девять жизней" и другие проекты с участием актрисы любят многие россияне. Однако далеко не все знают, насколько непростой путь ей прошлось пройти.К своим 53 годам Инга Оболдина не только добилась успеха в карьере, но и нашла счастье в личной жизни. Однако и то, и другое пришло к ней далеко не сразу. Прежде чем стать востребованной актрисой, Оболдина жила в неустроенности и безденежье, а свою единственную дочь звезде пришлось буквально вымаливать.Инга Оболдина родилась в семье инженеров и уже с ранних лет проявляла свои творческие способности. В детстве Инга участвовала в импровизированных дворовых спектаклях, в школьные годы посещала драмкружок, а после окончила режиссерский факультет института культуры в Челябинске и перебралась в Москву, чтобы стать актрисой. Первое время в недружелюбной столице было очень нелегко.Поступить в ГИТИС сразу после переезда Инга не успела, поэтому усиленно готовилась практически год. Жить приходилось то в коммуналке, то в крошечной гримерке, а денег иногда не хватало даже на еду. Чтобы заработать на хлеб, Оболдина преподавала в интернате для детей-сирот, подрабатывала уборщицей и продавала выигранных на конкурсе кукол.В 1996 году Инга стала актрисой театра, который организовал ее супруг, а спустя два года дебютировала на экранах, снявшись в сериале "Самозванцы". Вскоре Оболдина добилась успеха в кинокарьере и забыла, что такое бедность. Однако в личной жизни все оказалось не так просто.Со своим первым мужем, режиссером Гарольдом Стрелковым, актриса познакомилась еще в студенческие времена. Именно с ним Инга перебралась в Москву, преодолела тяготы жизни в столице и реализовала немало творческих проектов. Несмотря на это, супруги развелись спустя 16 лет брака. Поговаривали, что причиной расставания могла стать связь актрисы с Игорем Гординым – мужем Юлии Меньшовой. Однако слухи о романе актеров так и не получили официального подтверждения.Со вторым избранником, актером и режиссером Виталием Салтыковым, артистка стала по-настоящему счастливой и создала крепкую семью. В 2012 году у пары родилась долгожданная дочка Клара. На тот момент Инге было почти 44 года. Оболдина считает наследницу своим главным сокровищем и называет ее вымоленным ребенком. Для того, чтобы исполнить мечту стать мамой, звезда ездила молиться в Иерусалим.Несмотря на все жизненные трудности, Инга Оболдина обрела свое счастье. Актриса остается востребованной в профессии, много снимается в кино и играет в театре, а дома ее ждет любимая и любящая семья. Салтыков и Оболдина до сих пор не стали мужем и женой официально, но им этого и не нужно. Возлюбленные не считают штамп в паспорте залогом крепких отношений.