Чипы в картах москвича заменят на российские.

Чипы в картах москвича заменят на российские.Карта москвича – социальный проект столичных властей, основанный на многофункциональной именной пластиковой карте. Она является незаменимым атрибутом для граждан, обеспечивает их льготами, скидками, а также доступом к городским услугам и сервисам.Естественно, даже в условиях западного санкционного давления жители Москвы продолжат пользоваться своими социальными гарантиями. С текущего месяца карты начали выпускать по новому образцу: в них заменили микросхемы. Отныне карта москвича производится с российским чипом.Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы. По их данным, замена элементов на отечественные аналоги позволит в значительной степени сократить сроки выпуска карты москвича. Их получат все горожане, подавшие соответствующую заявку с 15 марта 2022 года.Все скидки и льготы, а также возможности пользоваться услугами сохранятся для жителей столицы. Однако новая карта будет иметь существенное отличие. Ее невозможно привязать к банковскому счету и использовать для оплаты услуг и покупок, получения стипендий, пенсий, социальных пособий, перевода денег."Те, кто подал заявление на новую карту, могут выбрать любой счет перечисления выплат. Потребуется лишь сообщить плательщику реквизиты. Указать или изменить реквизиты нового счета для перечисления социальных выплат можно через "Передача в органы соцзащиты сведений об изменении банковских реквизитов и личных данных" на портале mos.ru. Изменить реквизиты счета для перечисления пенсии можно в центрах государственных услуг "Мои документы", – уточили в пресс-службе мэрии.Кстати, как отметил генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин, качество российской микросхемы полностью соответствует требованиям инфраструктуры приема бесконтактных карт в столице и области.