Арина Семухина стала серебряным призёром Чемпионата России по спортивной гимнастике. Гимнастка...

Арина Семухина стала серебряным призёром Чемпионата России по спортивной гимнастике.Гимнастка заняла второе место в упражнениях на разновысоких брусьях.Чемпионат и Первенство России проходят в эти дни в Казани. Соревнования продлятся до 17 апреля, участвуют в них лучшие гимнасты страны, в том числе и олимпийские чемпионы.Владимирскую школу спортивной гимнастики имени Николая Толкачёва на чемпионате представляли Анастасия Агафонова и Арина Семухина, в Первенстве России за медали боролись Лейла Васильева, Алиса Троицкая и Ева Еркина.В итоге, Арина Семухина завоевала серебряную медаль в упражнениях на разновысоких брусьях. Напомним, ранее Анастасия Агафонова получила бронзовую медаль в составе сборной ЦФО.Отмети, что Арина Семухина, уроженка Тюмени, член сборной России по спортивной гимнастике, победитель и призёр международных и всероссийских соревнований. В наш регион она переехала в 2021 году для повышения личного уровня подготовки, тренируется во Владимирской спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачёва, сообщает пресс-служба обладминистрации.