В деревне Мостищево Александровского района затопило мост через реку Кубрь. Люди оказались отрезаны...

В деревне Мостищево Александровского района затопило мост через реку Кубрь. Люди оказались отрезаны от внешнего мира. Это единственная дорога в деревню.Из-за паводка мост ушёл на глубину более метра. Переправа не справилась с потоком воды. За помощью в нашу редакцию обратился староста деревни. Сейчас в Мостищево в случае необходимости не могут проехать ни скорая, ни пожарные службы. В Мостищево, по словам старосты, 20 домов. Проблеме уже не один год. Населенному пункту необходима новая переправа. Ситуацию в Мостищах сегодня прокомментировали в региональном управлении МЧС.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Есть перелив автомобильной дороги, невозможно по ней передвигаться. Населённый пункт Мостищево, в котором проживают 8 человек сезонно, то есть люди туда прибыли, на дачах. Им естественно ничего не угрожает. Вопросы жизнедеятельности решены, у них создан запас продуктов питания.Но с резким потеплением паводок пришёл и в другие районы области. Так уровень воды поднялся в реках Серой, Судогде, Колокше, Нерли. Ситуация на постоянном контроле Главного управления МЧС. В том числе понтонная переправа через Клязьму в Вязниковском районе.