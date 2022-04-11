Владимирский автовокзал сообщает об изменениях в расписании движения автобусов по маршруту...

Владимирский автовокзал сообщает об изменениях в расписании движения автобусов по маршруту «Владимир-Иваново».С 11 апреля ежедневные рейсы с отправлением от автовокзала города Владимира в 8:15 и 13:00 будут отправляться на 15 минут раньше: в 8:00 и 12:45 соответственно.Ежедневный рейс из Владимира в Иваново в 9:50 переносится на 9:40.Решение об изменении графика рейсов приняли перевозчики. Маршрут «Владимир-Иваново» обслуживают ИП Полтавцев и ООО «ДрайвАвто», информирует пресс-служба автовокзалов Владимирской области.