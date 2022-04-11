За три месяца текущего года на территории Владимирской области сотрудники Управления экономической...

За три месяца текущего года на территории Владимирской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области изъяли из оборота 100 поддельных денежных купюр различного достоинства. Общая сумма фальшивых денег превысила 350 000 рублей.Больше всего обнаружено поддельных 5-тысячных купюр. Также из оборота изъяты подделки номиналом 2000, 1000, 500 и 10 рублей.Так, 1 февраля поддельная 5-тысячная купюра обнаружена при пересчете наличности в одном из продуктовых магазинов в Вязниковском районе. Аналогичная банкнота выявлена 28 марта в отделении банка при пересчете денежной наличности, поступившей из супермаркета города Камешково, а ранее поддельная монета достоинством 10 рублей обнаружена в расчетно-кассовом центре города Владимира при пересчете наличности, поступившей из автозаправочной станции.В первом квартале следователями органов внутренних дел Владимирской области возбуждено более 80 уголовных дел по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), расследование которых в настоящее время продолжается.Семь уголовных дел, возбужденных в разные периоды времени, направлены на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в феврале текущего года в отношении 63-летнего жителя поселка Мстера. Мужчина, к которому попала фальшивая 5-тысячная купюра, пытался избавиться от нее, предъявляя для оплаты в поселковых магазинах. Продавцы принимать купюру отказались.Продолжая противоправные действия, мужчина решил разменять сомнительную пятитысячную купюру у соседей, но также получил отказ. Только после этого фигурант позвонил в полицию и сообщил о том, что деньги ему якобы подменил сосед.Полицейские изъяли купюру. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что пятитысячная банкнота изготовлена не производством АО «Гознак».В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Управление МВД России по Владимирской области напоминает: если у вас оказалась фальшивая купюра, не пытайтесь ее сбыть! Так вы рискуете стать соучастником преступления, за которое в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 УК РФ (изготовление, хранение, сбыт или перевозка поддельных денег или ценных бумаг) .Преступления, связанные с фальшивыми деньгами, относятся к категории тяжких, наказание за их совершение достигает лишения свободы на срок до 15 лет.Фото: пресс-служба Банка России