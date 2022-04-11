За три месяца текущего года на территории Владимирской области сотрудники Управления экономической...
За три месяца текущего года на территории Владимирской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области изъяли из оборота 100 поддельных денежных купюр различного достоинства. Общая сумма фальшивых денег превысила 350 000 рублей.
Больше всего обнаружено поддельных 5-тысячных купюр. Также из оборота изъяты подделки номиналом 2000, 1000, 500 и 10 рублей.
Так, 1 февраля поддельная 5-тысячная купюра обнаружена при пересчете наличности в одном из продуктовых магазинов в Вязниковском районе. Аналогичная банкнота выявлена 28 марта в отделении банка при пересчете денежной наличности, поступившей из супермаркета города Камешково, а ранее поддельная монета достоинством 10 рублей обнаружена в расчетно-кассовом центре города Владимира при пересчете наличности, поступившей из автозаправочной станции.
В первом квартале следователями органов внутренних дел Владимирской области возбуждено более 80 уголовных дел по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), расследование которых в настоящее время продолжается.
Семь уголовных дел, возбужденных в разные периоды времени, направлены на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в феврале текущего года в отношении 63-летнего жителя поселка Мстера. Мужчина, к которому попала фальшивая 5-тысячная купюра, пытался избавиться от нее, предъявляя для оплаты в поселковых магазинах. Продавцы принимать купюру отказались.
Продолжая противоправные действия, мужчина решил разменять сомнительную пятитысячную купюру у соседей, но также получил отказ. Только после этого фигурант позвонил в полицию и сообщил о том, что деньги ему якобы подменил сосед.
Полицейские изъяли купюру. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что пятитысячная банкнота изготовлена не производством АО «Гознак».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Управление МВД России по Владимирской области напоминает: если у вас оказалась фальшивая купюра, не пытайтесь ее сбыть! Так вы рискуете стать соучастником преступления, за которое в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 УК РФ (изготовление, хранение, сбыт или перевозка поддельных денег или ценных бумаг) .
Преступления, связанные с фальшивыми деньгами, относятся к категории тяжких, наказание за их совершение достигает лишения свободы на срок до 15 лет.
Фото: пресс-служба Банка России