По данным синоптиков центра ФОБОС, на этой неделе на Центральную Россию обрушатся аномальные...

По данным синоптиков центра ФОБОС, на этой неделе на Центральную Россию обрушатся аномальные осадки. Во Владимирской области, если верить прогнозам, дождь зарядит сегодня вечером и продлится до вторника.В целом, сегодня во Владимирской области ожидается переменная облачность. Днём температура воздуха составит +8..10°, ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.Фото: pixabay.com/