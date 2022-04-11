В Областной научной библиотеке на Дзержинского показали Искусство марки. Во время торжественного...

В Областной научной библиотеке на Дзержинского показали "Искусство марки". Во время торжественного открытия выставки прошло гашение почтовой карточки в честь 125-летнего юбилея библиотеки, то есть на карточке поставили штемпель.Выставка - совместный проект многих художественных объединений. На экспозиции представлена живопись, графика, госзнаки почтовой оплаты, посвященные нашему региону, и, конечно, марки. Выставка уже побывала во многих городах Росси. В юбилейный год Областная научная библиотека планирует провести целый ряд интересных мероприятий и встреч.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- Весь план событий библиотеки будет посвящен и дате 125-летия, например, мы 14 апреля сейчас выезжаем по приглашению наших коллег в Рязань на большое всероссийское мероприятие и будем рассказывать о плане юбилейных событий, приглашать наших коллег из регионов к нам на праздник.