Согласно данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы во Владимире и по области ожидается гроза с дождём. Грозовой фронт должен

Согласно данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы во Владимире и по области ожидается гроза с дождём. Грозовой фронт должен пройти в промежутке с 19:00 до 22:00. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. Нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на