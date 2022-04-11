Люди оказались отрезаны от внешнего мира. Из-за паводка мост ушёл на глубину более метра....

Люди оказались отрезаны от внешнего мира.Из-за паводка мост ушёл на глубину более метра. Переправа не справилась с потоком воды. За помощью в нашу редакцию обратился староста деревни. Сейчас в Мостищево в случае необходимости не могут проехать ни скорая, ни пожарные службы. По словам старосты Глеба Бурашова, в Мостищево- 20 домов. Много пожилых людей. Проблеме уже не один год. По словам людей, населенному пункту необходима новая переправа.