В нем приняли участие 360 спортсменов из 150 городов страны. Атлеты соревновались в классическом...

В нем приняли участие 360 спортсменов из 150 городов страны.Атлеты соревновались в классическом русском жиме, элитном дивизионе, русской тройке и так называемой "чёртовой дюжине". Первыми на помост вышли мужчины. Устанавливать рекорды они начали ещё до открытия соревнований. В общей сумме они выжали десятки тонн. Женщины не отставали - Дарья Штрикуль выступает за Владимирскую область. В номинации "русская тройка" её результат - 110 килограммов. Самой юной участницей и звездой Чемпионата стала Настя Сперанская из Москвы. На соревнованиях она жала больше собственного веса - 30 килограммов! По итогам состязаний в командном зачете команда Владимирской области заняла второе место. Золото у москвичей. Бронзу забрали костромичи.Артур Сапунцов, участник Чемпионата России по русскому жиму (г. Ковров):- Ощущения, пожалуй, легко. Можно было больше, чуть-чуть не готов.- 200 килограммов для вас - это мало?- Мой предел 240 на 2 полгода назад.Анна Зарубина, участница Чемпионата России по русскому жиму (г. Мантурово):- Первый раз, когда пришла в зал даже гриф без всего жать было сложно. А потом нормально, больше-больше-больше.Настя Сперанская, участница Чемпионата России по русскому жиму (г. Москва):Ощущения классные, мне нравится тренироваться.