В 97 многоэтажках теплоснабжение и горячая вода будут поступать по пониженным параметрам.

В Добром 12 апреля на сутки 39 домов останутся без отопления. В 97 многоэтажках теплоснабжение и горячая вода будут подаваться по сниженным параметрам. Об этом в пресс-службе ПАО «Т Плюс».В компании уточнили, что для продолжения строительства Рпенсккого проезда во Владимире необходимо подключить новую тепловую сеть. Возведение участка трубопровода предусмотрено проектом автодороги.Переключения запланированы с 8 часов 12 апреля до 8 часов 13 апреля. На время работ поставка тепловой энергии жителям Фрунзенского района будет ограничена.Приводим полный список адресов.