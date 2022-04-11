А в Камешковском районе, в деревне Пенкино в пункте временного размещения прошло представление для...

А в Камешковском районе, в деревне Пенкино в пункте временного размещения прошло представление для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Его организовали владимирские молодогвардейцы.Екатерина Рудковская, волонтер "Молодой гвардии":- Для ребят мы провели интересные конкурсы, игры, провели мастер-класс, а завершили все большим, праздничным флешмобом. Наш день прошел не зря, потому что мы подарили эмоции и детям, и себе!Алена Бочарова, житель г.Мариуполь:- Знаете, после вот уже больше месяца вот этих событий вообще замечательный праздник. И то, что дети - слава Богу - отходят от этого - это очень хорошо.ПВР посетил заместитель председателя областного Заксобрания и руководитель волонтерского центра "Единой России" Роман Кавинов. Он проверил условия, созданные для переселенцев и подарил детям компьютер, чтобы те могли делать домашние задания. В планах владимирских молодогвардейцев посетить остальные пункты временного размещения.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания , руководитель волонтерского центра "Единой России":- Условия более, чем достойные. Всем необходимым обеспечены. Новые заявки из того, что нужно также принимаются, персонал старается обеспечивать. Это очень здорово. Волонтерский центр, который я возглавляю и который был создан в марте 2020 года во время пандемии ни на минуту не прекращает своей работы. Задачи меняются, но не меняется отношение.