Розничная стоимость изъятой партии превышает 190 тысяч рублей.

В Кольчугине на 50-летнего предпринимателя завели уголовное дело за продажу поддельных сигарет. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Мужчина покупал на оптовых рынках соседнего региона табак неизвестного происхождения. Товар оказался без маркировки. В дальнейшем продукция реализовывалась в торговой точке города. В результате полиция накрыла незаконный бизнес.Из помещений магазина изъято более 1 600 пачек различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 190 тысяч рублей.Отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Расследование продолжается.