В Кольчугино возбуждено уголовное дело о незаконном обороте табачных изделий. Оперуполномоченные...

В Кольчугино возбуждено уголовное дело о незаконном обороте табачных изделий.Оперуполномоченные отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кольчугинскому району выявили факт хранения и продажи немаркированной табачной продукции.Установлено, что 50-летний предприниматель, заведомо зная, что купля-продажа табачной продукции без маркировки акцизными марками и без специального разрешения на территории Российской Федерации не допускается, покупал на оптовых рынках соседнего региона сигареты неизвестного происхождения. В дальнейшем реализовывал их в торговой точке города Кольчугино.Из помещений магазина полицейские изъяли в общей сложности более 1 600 пачек нелегальных сигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 190 000 рублей.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.