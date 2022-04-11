Водителям в Москве в рамках эксперимента могут разрешить покидать место ДТП, чтобы предотвратить повторные происшествия — наезды на людей при оформлении аварии. Такой подход может привести к росту мошенничества, предупреждают страховщики.

В Москве водителям в рамках эксперимента могут разрешить покидать место ДТП. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на протокол заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.По итогам встречи вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать до 1 июля комплексный план работы по предотвращению повторных ДТП, то есть наездов на людей и автомобили во время оформления аварии. Представитель Хуснуллина подтвердил газете эти рекомендации.Сейчас ПДД обязывают водителя при аварии немедленно остановить машину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если погибших и пострадавших нет, участники могут покинуть место ДТП, сфотографировав поврежденные авто. Однако, по оценкам Probok.net, только в Москве при оформлении аварий ежегодно гибнут от 25 до 40 человек.В пресс-службе дептранса Москвы изданию пояснили, что в рамках пилота столичным водителям разрешат после аварии на крупных магистралях сразу съезжать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. На дорогах действует единая система видеонаблюдения: фото- и видеоматериалы с камер можно получить позднее. Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос, — отметили в ведомстве.Результаты эксперимента могут лечь в основу изменений в ПДД, заявили в дептрансе. Он будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге.Страховые часто отказывают пострадавшим, мотивируя это сомнительностью заявленных обстоятельств происшествия, — отметил в беседе с Коммерсантом адвокат движения Свобода выбора Сергей Радько. Чтобы покинуть место ДТП, водителю нужно быть уверенным не только в наличии камер, но и в их работоспособности, указал он. Возможно, необходимо приложение, которое в онлайне отследит наличие камер и их работу, что гарантирует отсутствие претензий от страховщика, — предложил эксперт.Проведение пилота без изменения законодательства может привести к росту числа мошенников, желающих заработать на несуществующих ДТП, отметили в Российском союзе автостраховщиков. По его оценкам, сегодня на мошеннические схемы приходится от 5% до 10% всех выплат по ОСАГО. В РСА предложили рассмотреть схему, когда поврежденные машины не останавливаются после аварии, чтобы не мешать потоку, а водители вызывают инспектора для оформления ДТП на обочине.