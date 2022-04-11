В столичном районе Лефортово полицейские задержали угнавшего автомобиль 26-летнего мужчину.

В столичном районе Лефортово полицейские задержали угнавшего автомобиль 26-летнего мужчину.Ирония в том, что злоумышленник увел автомобиль в тот момент, когда водитель был занят дракой с прохожим. Пока двое выясняли отношения кулаками, молодой человек сел за руль заведенного автомобиля и скрылся.Правда, как сообщает, далеко уехать угонщику не удалось. Через несколько десятков метров он врезался в жилой дом. Машина в итоге оказалась сильно помята. Теперь незадачливому вору грозит уголовная статья.