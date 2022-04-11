В Муроме мужчина приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство знакомого Собранные...

В Муроме мужчина приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство знакомогоСобранные следственными органами доказательства признаны судом и коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю города Муром, обвиняемого в совершении убийства.Установлено, что в ночь с 23 на 24 сентября 2020 года в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес своему знакомому не менее 18 ударов ножом в область головы и туловища.От полученных телесных повреждений 51-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал. По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей 22 марта 2022 года он признан виновным и не заслуживающим снисхождения.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления на основании вердикта коллегии присяжных суд приговорил мужчину к 12,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Фото: Pexels.com