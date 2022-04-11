А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Артему Яковенко. Впереди - Дежурная часть.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-04-2022-vesti-dezhurnaya-chast-narkolaboratoriya-v-lesu-i-gibel-podrostka-v-dtp-glavnye-kriminalnye-novosti-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Вести - Дежурная часть: нарколаборатория в лесу и гибель подростка в ДТП - главные криминальные новости Владимирской области</a> - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Артему Яковенко. Впереди - Дежурная часть.
[url=https://33live.ru/novosti/11-04-2022-vesti-dezhurnaya-chast-narkolaboratoriya-v-lesu-i-gibel-podrostka-v-dtp-glavnye-kriminalnye-novosti-vladimirskoj-oblasti.html]Вести - Дежурная часть: нарколаборатория в лесу и гибель подростка в ДТП - главные криминальные новости Владимирской области[/url] - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Артему Яковенко. Впереди - Дежурная часть.