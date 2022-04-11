Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- БЕЗмостищево
Единственная переправа ушла под воду....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- БЕЗмостищево
Единственная переправа ушла под воду. Жители Мостищево Александровского района из-за паводка лишились моста.
- Деньги утекли
А был ли ремонт? Школа в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района судится с подрядчиком из-за проблем с крышей.
- Станции переливания - 90
И помощь, которую может оказать каждый. Владимирской станции переливания крови - 90.