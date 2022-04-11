Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - БЕЗмостищево Единственная переправа ушла под воду....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- БЕЗмостищевоЕдинственная переправа ушла под воду. Жители Мостищево Александровского района из-за паводка лишились моста.- Деньги утеклиА был ли ремонт? Школа в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района судится с подрядчиком из-за проблем с крышей.- Станции переливания - 90И помощь, которую может оказать каждый. Владимирской станции переливания крови - 90.