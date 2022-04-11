Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Детская спецгруппа Маленькие переселенцы из Донбасса...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Детская спецгруппаМаленькие переселенцы из Донбасса пошли в детские сады. Как они адаптируются в тридцать третьем регионе?- Комфортный ВладимирКак сделать областной центр уютнее для жителей и желаннее - для гостей города? Мэрия приглашает владимирцев к участию в конкурсе.- Чеховская страницаОстров Сахалин Чехова - в интерпретации областного театра драмы. Ради чего писатель бросил карьеру на ее пике?