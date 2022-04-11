Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Детская спецгруппа
Маленькие переселенцы из Донбасса...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Детская спецгруппа
Маленькие переселенцы из Донбасса пошли в детские сады. Как они адаптируются в тридцать третьем регионе?
- Комфортный Владимир
Как сделать областной центр уютнее для жителей и желаннее - для гостей города? Мэрия приглашает владимирцев к участию в конкурсе.
- Чеховская страница
Остров Сахалин Чехова - в интерпретации областного театра драмы. Ради чего писатель бросил карьеру на ее пике?