Всю весну владимирцы смогут посещать игры Торпедо бесплатно. До конца сезона черно-белым...

Всю весну владимирцы смогут посещать игры "Торпедо" бесплатно. До конца сезона черно-белым предстоит еще 7 непростых матчей в борьбе за сохранение прописки во втором дивизионе ФНЛ, сообщает пресс-служба клуба.Второй этап сезона 21-22 владимирские футболисты начали с последнего места в своей подгруппе. Команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков, потому руководством Торпедо принято решение о бесплатном посещении зрителями домашних встреч в апреле и мае.