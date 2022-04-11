Четыре золота привезли домой с первенства России по всестилевому карате владимирские спортсмены. Об...
Четыре золота привезли домой с первенства России по всестилевому карате владимирские спортсмены. Об этом сообщила администрация Владимирской области.
Соревнования прошли в г. Орёл и собрали представителей из 56 регионов страны.
Сборная Владимирской области завоевала 4 золота:
Лев Шестаков, Анна Сучилина, Артём Шершнев, командные соревнования (Шершнев, Никонов, Турасов), также бронза у Александры Шандры.
Всероссийский успех позволил ребятам завоевать путёвку на первенство мира в составе сборной России.
Фото: телеграм-канал АВО