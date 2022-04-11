Владимирское «Торпедо» в своём первом официальном поединке 2022 года победило коллектив Чита со...

Владимирское «Торпедо» в своём первом официальном поединке 2022 года победило коллектив "Чита" со счётом 1:0.Игра в рамках Первенства России в подгруппе «Б» второй группы второго дивизиона Футбольной национальной лиги состоялась накануне, 10 апреля, на домашнем стадионе «Торпедо».Победный год по воротам гостей нанёс на 18-й минуте матча Никита Андреев.Теперь наша команда занимает 7-е место в турнирной таблице в своей подгруппе. Следующая игра состоится 16 апреля в 16 часов на малой арене стадиона «Торпедо» с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.