Прокуратура заставила чиновников выплатить почти 19 млн.

Во Владимирской области благодаря реакции прокуратуры погашена задолженность перед предпринимателями на сумму в 19 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Виктория Туркова.Выяснилось, что ГУП «Дорожно-строительное управление №3», МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в Камешкове, Кольчугинская ЦРБ и Юрьев-Польская ЦРБ задолжали 42 контрагентам 40,7 млн рублей.В результате возбуждения административных дел с 28 марта по 4 апреля просроченные обязательства по госконтрактам исполнены в размере 18,8 млн рублей перед 30 предпринимателями.Решение проблем по оплате долгов остальным 12 коммерсантам остаётся на контроле в надзорном ведомстве.