Специалисты проверяли соблюдение ветеринарных правил содержания животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения и продажи.

Россельхознадзор оштрафовал владимирских производителей рыбы и рыбопродукции за многочисленные нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Специалисты проверяли соблюдение ветеринарных правил содержания животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения и продажи. На некоторых предприятиях не были созданы условия для ветобработки мальков.«Они не проходили осмотр, диагностические исследованиям, вакцинацию и другие профилактические мероприятия», - подчеркнули проверяющие.В списке нарушений также травмирование рыб при содержании и выращивании, игнорирование обязанностей по дезинфекции транспорта, тары и инвентаря. На фермах отсутствовали ёмкости для биологических отходов с надписью: «Умеренно опасные биоотходы». В кормах обнаружены пищевые красители и противопаразитарные вещества, близкие по составу с антибиотиками.В результате инспекторы завели административные дела. Сумма наложенных штрафов составила 123 тысячи рублей.