Кровь нельзя заменить ничем. Без её компонентов некоторые лечения просто невозможны. Уже 90 лет во...

Кровь нельзя заменить ничем. Без её компонентов некоторые лечения просто невозможны. Уже 90 лет во Владимире работает станция переливания. Как изменился центр за это время и кого в нем особенно ждут, - в репортаже Любови Клюквиной.За год здесь собирают 13 тысяч литров этой жизненно важной жидкости - крови. Вся она тщательно обследуется. Во Владимире ситуация с донорами стабильная, - говорят сотрудники центра переливания крови. Ежегодно сюда приходят примерно 7 тысяч человек.Ольга Мельникова, донор:- Я очень тяжело переносила беременность. У меня была угроза выкидыша, поэтому я знаю как тяжело потерять ребенка. Теперь моя плазма идёт только на лекарства для беременных.Надежда Казанкина, донор:- Смотрю какая-то тяжелая ситуация в стране. Вот решила сдать. У меня много знакомых, которые онкологией болеют и дети с заболеваниями крови. Требуется.В этом году центр отмечает юбилей - 90 лет. За это время сильно изменилась технология заготовки крови. Раньше все делали вручную, кровь в стерильных условиях разливали по бутылкам. Сейчас современные аппараты сами выделяют клетки. Это отразилось на качестве и безопасности компонентов, которые попадают в лечебные учреждения. В день в лаборатории тестируют до сотни образцов.Анастасия Головина, заведующая отделом лабораторной диагностики станции переливания крови:- Мы исследует каждый образец донорской крови, взятый во время каждой донации. На наличие гепатитов Б, гепатитов С, ВИЧ-инфекций и сифилиса. Здесь работают люди надежные. Я во многом полагаюсь на их работу. Не во многом, а во всем.На станции работают сто человек. Ирина Марова устроилась сразу после учебы. Здесь она с 97 года. 10 лет проработала на выездах, сейчас - старшая сестра. Свою работу считает лучшей.Ирина Марова, старшая сестра отдела заготовки донорской крови и ее компонентов:- Вы любите свою работу?- Очень люблю. Я прям с удовольствием каждый день хожу на работу и никогда не поменяю ни на одно другое лечебное учреждение. Приходят другие сотрудники из других мест и говорят, что у нас лучше."Жаль, не могу наградить всех", - говорит главврач областной станции. За 15 лет многие сотрудники стали ему, как родные.Дмитрий Находкин, главврач областной станции переливания крови:- Я решил, что награждаться будут заведующие отделениями, потому что это люди, на которых держится станция, которые принимаю решения в сложных зачастую случаях, которые ведут за собой коллективы.Сотрудники центра предупреждают, не верьте мошенникам, которые собирают деньги на кровь для лечения. Кровь есть всегда . На каждой станции - свой неприкосновенный запас. И благодаря ему, помочь , в случае необходимости, смогут каждому. Кстати, и доноров станция агитирует за безвозмездные кровосдачи, хотя деньги все равно выплачивают. Чтобы стать донором, нужно достичь 18 лет и иметь крепкое здоровье. В приоритете первичные доноры и люди с редкими группами крови.Любовь Клюквина, Илья Хлудов.Вести "Владимир"