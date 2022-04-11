Власти владимира готовятся к завершению. отопительного сезона. В связи с наступлением плюсовых температур наружного воздуха администрация города Владимира напоминает жителям, что сроки

Власти владимира готовятся к завершению. отопительного сезона. В связи с наступлением плюсовых температур наружного воздуха администрация города Владимира напоминает жителям, что сроки завершения отопительного сезона регулируются «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. В соответствии с п. 5 Правил отключение