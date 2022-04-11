Александр Невский – воитель земли русской. Спектакль, посвященный святому благоверному князю,...

"Александр Невский – воитель земли русской". Спектакль, посвященный святому благоверному князю, представили во Владимире. Кто его создатели, и к какой дате приурочили постановку, выяснила наша съёмочная группа.Бессмертная музыка Сергея Прокофьева из кантаты "Александр Невский" открывает музыкально-драматический спектакль. На сцене- студенческий струнный оркестр. Об Александре Невском, великом имени России, рассказывает молодёжный музыкально-поэтический театр "Знаменье". Режиссёр- Роман Захаров, художественный руководитель - Лариса Ульянова.Лариса Ульянова, директор института искусств и художественного образования ВлГУ:- Это размышления не только о прошлом, это размышления и о настоящем. Это диалог прошлого и будущего. Здесь нет этнографических аксессуаров, тем не менее, есть наш диалог с нашим историко-культурным наследием, который мы обязаны беречь, хранить, преумножать и делать его естественной частью нашей современной жизни.Спектакль приурочен к 780-летию победы русских воинов под предводительством Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В работе постарались отразить и сам характер 13-ого столетия. Раздробленность, нашествия, враги. С востока - монголы, с запада - немцы. В роли молодого Александра Невского, который позже станет великим князем владимирским - Дмитрий Ульянов.Дмитрий Ульянов, студент театрального отделения, исполнитель роли Александра Невского:- До конца в любом случае нельзя вжиться в какого-то персонажа, когда ты работаешь над персонажем, ты все равно остаешься собой, но что-то перенимать, именно проживать - я проживаю. Сегодня я прожил Александра Невского, частичку его жизни.В постановке задействованы студенческий хор, вокальная группа "Форманта" и весь состав студентов кафедры театрального искусства. Зал Молодёжного театра принял студентов разных институтов. Премьеру в обновленном зале посетил и ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.Новая площадка оснащена световым и звуковым оборудованием. Специально для постановки созданы уникальные костюмы. Их автор - знаменитый мастер Татьяна Гребнева.По словам создателей спектакля, имя Невского - настоящий символ страны. Его слова о силе, той, что "в ПРАВДЕ" так созвучны сегодняшнему времени. На спектакль "Александр Невский - воитель России" ждут и владимирских школьников.Евгений Беляев, Семен Карпов.Вести "Владимир"