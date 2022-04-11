Какие основные урбанистические проблемы есть у Владимира и как их решить? Об этом сегодня говорили...

Какие основные урбанистические проблемы есть у Владимира и как их решить? Об этом сегодня говорили со студентами ведущих вузов в администрация города. На презентации проекта "Мастерская муниципального управления" будущим юристам показали над чем работают в мэрии.На эту встречу Данила Авдеев пришел со своими идеями по улучшению городской среды. Владимирский студент уверен: его проект может вовлечь молодежь в управление с помощью современных технологий.Данила Авдеев, студент 2-го курса магистратуры ВлГУ:- Все мы жители города сталкиваемся с вопросам местного значения. С вопросами благоустройства, коммунального хозяйства и конечно очень важно знать как устроено городское управление, как функционирует городская власть, как работают депутаты, органы местного самоуправления.В "Мастерской муниципального управления" молодые владимирцы узнают, как работают администрация и депутатский корпус, как строится городской бюджет. Самые успешные выпускники, возможно, пополнят ряды муниципальных служащих.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов:- Одна из идей этого проекта - создать некую кузницу кадров. Студенты, молодежь которая пройдет через этот проект, она более глубоко узнают, что такое работа депутата, работа муниципального служащего. И возможно выберет как свою профессию. А наша задача будет в этом помочь.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания области, директор владимирского филиала РАНХиГС:- У молодежи есть свой взгляд на многие вещи и они смотрят вперед, где-то по современному и власть обязательно будет прислушиваться к молодежи и использовать это в своей работе.По поручению главы города Андрея Шохина практические занятия в "Мастерской муниципального управления" проведут его заместители и руководители структурных подразделений мэрии. Завершится проект в конце мая. Выпускникам предстоит и защита конкурсных работ. Финалисты получат призы и сертификат- преимущество при устройстве на госслужбу.Артём Яковенко, Александр Чунаев.Вести "Владимир"