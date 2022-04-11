Важнейшей службе- 90. С этой датой коллектив станции поздравил заместитель губернатора Константин...

Важнейшей службе- 90. С этой датой коллектив станции поздравил заместитель губернатора Константин Баранов. Напомнив, работа службы недавно получила высокую оценку федеральных коллег- НИИ гематологии.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области по социальной политике:- Коллеги дали очень хорошую оценку работе станции, единственное, сказали, конечно, что нужно расширяться, нужны помещения. Я полностью согласен, я был у Вас, хорошее оборудование, уникальные люди. У всех людей горят глаза, люди хотят работать на благо наших граждан. И мы обязательно постараемся сделать более комфортные условия.Работники областной станции переливания крови во главе с Дмитрием Находкиным отмечены почётными грамотами и благодарностями. Первый опорный пункт по забору крови во Владимире был создан 11 апреля 1932-ого года, а в мае военного 42-ого была организована городская станция переливания крови на Никитской. В 60-ые специалисты переехали в здание на Студенческой. Все эти годы станция активно работает с донорами. О тех кто, спасает жизни- в нашем репортаже.За год здесь собирают 13 тысяч литров этой жизненно важной жидкости - крови. Вся она тщательно обследуется. Во Владимире ситуация с донорами стабильная, - говорят сотрудники центра переливания крови. Ежегодно сюда приходят примерно 7 тысяч человек.Ольга Мельникова, донор:- Я очень тяжело переносила беременность. У меня была угроза выкидыша, поэтому я знаю как тяжело потерять ребенка. Теперь моя плазма идёт только на лекарства для беременных.Надежда Казанкина, донор:- Смотрю какая-то тяжелая ситуация в стране. Вот решила сдать. У меня много знакомых, которые онкологией болеют и дети с заболеваниями крови. Требуется.В этом году центр отмечает юбилей - 90 лет. За это время сильно изменилась технология заготовки крови. Раньше все делали вручную, кровь в стерильных условиях разливали по бутылкам. Сейчас современные аппараты сами выделяют клетки. Это отразилось на качестве и безопасности компонентов, которые попадают в лечебные учреждения. В день в лаборатории тестируют до сотни образцов.Анастасия Головина, заведующая отделом лабораторной диагностики станции переливания крови:- Мы исследует каждый образец донорской крови, взятый во время каждой донации. На наличие гепатитов Б, гепатитов С, ВИЧ-инфекций и сифилиса. Здесь работают люди надежные. Я во многом полагаюсь на их работу. Не во многом, а во всем.На станции работают сто человек. Ирина Марова устроилась сразу после учебы. Здесь она с 97 года. 10 лет проработала на выездах, сейчас - старшая сестра. Свою работу считает лучшей.Ирина Марова, старшая сестра отдела заготовки донорской крови и ее компонентов:- Вы любите свою работу?- Очень люблю. Я прям с удовольствием каждый день хожу на работу и никогда не поменяю ни на одно другое лечебное учреждение. Приходят другие сотрудники из других мест и говорят, что у нас лучше."Жаль, не могу наградить всех", - говорит главврач областной станции. За 15 лет многие сотрудники стали ему, как родные.Дмитрий Находкин, главврач областной станции переливания крови:- Я решил, что награждаться будут заведующие отделениями, потому что это люди, на которых держится станция, которые принимаю решения в сложных зачастую случаях, которые ведут за собой коллективы.Сотрудники центра предупреждают, не верьте мошенникам, которые собирают деньги на кровь для лечения. Кровь есть всегда. На каждой станции - свой неприкосновенный запас. И благодаря ему, помочь , в случае необходимости, смогут каждому. Кстати, и доноров станция агитирует за безвозмездные кровосдачи, хотя деньги все равно выплачивают. Чтобы стать донором, нужно достичь 18 лет и иметь крепкое здоровье. В приоритете первичные доноры и люди с редкими группами крови.Любовь Клюквина, Илья Хлудов.Вести "Владимир"