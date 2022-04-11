Во вторник, 12 апреля, во Владимире простятся с Владимиром Малашенковым – заслуженным тренером России, тренером владимирского легендарного лыжника, олимпийского чемпиона Алексея

Во вторник, 12 апреля, во Владимире простятся с Владимиром Малашенковым – заслуженным тренером России, тренером владимирского легендарного лыжника, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Владимир Малашенков родился в 1941 году в Калининской, ныне Тверской области. После окончания Калининского государственного педагогического института и армейской службы был направлен во Владимир, став тренером-преподавателем во владимирской детско-юношеской спортивной школе № 3,