Постройка принадлежит трём физическим лицам. После потепления, когда стены прогреются, владельцы должны начать восстановительные работы.

Во Владимире фасад дома на Большой Московской, с которого некоторое время назад под ноги горожан падали кирпичи, занавесили баннером. Ноу-хау в стиле современной России появилось после нескольких в СМИ. Собственникам выдано предписание о незамедлительном ремонте памятника архитектуры.Ранее в соцсетях появилось , как от дома отвалилось несколько кирпичей. Куски стены лежат на асфальте. Видимо, после потепления отслоилась штукатурка. Сейчас на объекте культурного наследия уже виднеются трещины, кирпичная кладка едва ли не падает на прохожих, окна - покосились.Постройка принадлежит трём физическим лицам. После потепления, когда стены прогреются, владельцы должны начать восстановительные работы.