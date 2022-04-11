Прощание с усопшим состоится 12 апреля с 9 до 10 часов в церкви Константина и Елены.
Во Владимире скончался заслуженный тренер России, наставник олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва - . Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Владимир Лаврентьевич родился в 1941 году в Калининской (Тверской) области. Окончил местный государственный педагогический институт. После службы в армии переехал во Владимир, где стал тренером-преподавателем во владимирской ДЮСШ №3. В спортшколе он проработал более 25 лет.
В 2009 году, после гибели Алексея Прокуророва, тренер основал некоммерческий фонд поддержки лыжного спорта имени олимпийского чемпиона. Являлся одним из идейных организаторов 13 лыжных марафонов «VladimirSKI Proku marathon».
Прощание с усопшим состоится 12 апреля с 9 до 10 часов в церкви Константина и Елены. Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Малашенкова.