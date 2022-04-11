Во Владимире поставили новый, совершенно далёкий от традиционного понимания, спектакль «Сахалин». Вдохновителем стал великий русский писатель Антон Павлович Чехов и его «Остров Сахалин»

Во Владимире поставили новый, совершенно далёкий от традиционного понимания, спектакль «Сахалин». Вдохновителем стал великий русский писатель Антон Павлович Чехов и его «Остров Сахалин» из путевых заметок. Неожиданное и опасное решение режиссёра уйти от канонов известных спектаклей, поставленных по более известным произведениям автора: «Три сестры», «Вишнёвый сад» или «Чайка». Как из описания природы, ландшафта, погоды, обыденной