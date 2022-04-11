Прощание с усопшим состоится 12 апреля с 9 до 10 часов в церкви Константина и Елены.

Во Владимире скончался заслуженный тренер России, наставник олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва - . Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Владимир Лаврентьевич родился в 1941 году в Калининской (Тверской) области. Окончил местный государственный педагогический институт. После службы в армии переехал во Владимир, где стал тренером-преподавателем во владимирской ДЮСШ №3. В спортшколе он проработал более 25 лет.В 2009 году, после гибели Алексея Прокуророва, тренер основал некоммерческий фонд поддержки лыжного спорта имени олимпийского чемпиона. Являлся одним из идейных организаторов 13 лыжных марафонов «VladimirSKI Proku marathon».Прощание с усопшим состоится 12 апреля с 9 до 10 часов в церкви Константина и Елены. Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Малашенкова.