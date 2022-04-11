Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Во Владимирской области из-за капремонта путей изменилось расписание электропоездов. Об этом сообщает Горьковская железная дорога.С 11 апреля по 2 мая железнодорожники проведут плановые работы на 12-километровом участке пути Ундол – Колокша. Планируется глубокая очистка балласта, укладка новой рельсошпальной решетки и бесстыковой линии.«Ремонт рельсов будет производиться по технологии закрытого перегона, что позволит выполнить его в сжатые сроки. Движение составов будет организовано по соседним путям», - добавили в ГЖД.Некоторые электрички будут временно выведены из графика, у других изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.