Они находятся в Александровском и Собинском районах.

В Александровском и Собинском районах в ближайшее время может затопить три моста. О ситуации с весенним половодьем рассказали в МЧС по Владимирской области.Из-за подъёма уровня воды в реке Малый Киржач вероятен перелив конструкции у села Рождествено. В населённом пункте находится 56 домов, в которых проживает 11 человек. Объезд составляет три километра.Второй объект - мост у деревни Юрино, где в 68 домах живёт 94 человека. Объезд через Одерихино составляет шесть километров.Третье сооружение - через Колокшу у деревни Чижово. Плечо объезда - шесть километров. В близлежащих населённых пунктах стоит 104 дома, проживает 30 человек.«Вода также может подобраться к жилым домам в Судогде. Ситуация находится на контроле», - уточнил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Пётр Денисов.Напомним, что ранее разлив речки Курбь оставил без сообщения деревню Мостищево.«Зарегистрированных жителей в деревне нет. Все 12 домов используются для сезонного проживания. Сейчас в них находятся 8 человек. Работа с населением проведена. Имеются обходные списки, выставлены предупреждающие знаки», - резюмировали в ведомстве.