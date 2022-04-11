Напомним, что за нарушение правил предусмотрены штрафы от 1500 до 250 тысяч рублей, в зависимости от серьёзности проступка.

Во Владимирской области с 18 апреля по 18 октября вводится пожароопасный сезон. Цель - сохранить леса и торфяные месторождения от возгораний, а также подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.Итак, запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы травы. Ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд транспортных средств в массив.Местным чиновникам рекомендовано принять меры пожарной безопасности. Департаменту лесного хозяйства - организовать воздушную разведку обстановки. Общее руководство по обеспечению безопасности осуществляет областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.В случае обнаружения возгорания владимирцам следует сообщать об этом по номерам: 8-800-100-94-00, 8(4922) 45-90-06 и 45-90-02.Напомним, что за нарушение правил предусмотрены штрафы от 1500 до 250 тысяч рублей, в зависимости от серьёзности проступка.