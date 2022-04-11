За три месяца 2021 года на территории Владимирской области изъяли из оборота 100 поддельных денежных купюр различного достоинства. Общая сумма фальшивых денег превысила 350 тысяч рублей. Больше

За три месяца 2021 года на территории Владимирской области изъяли из оборота 100 поддельных денежных купюр различного достоинства. Общая сумма фальшивых денег превысила 350 тысяч рублей. Больше всего обнаружено поддельных пятитысячных купюр. Также из оборота изъяты подделки номиналом 2000, 1000, 500 и 10 рублей. Так, 1 февраля поддельную пятитысячную купюра обнаружили при пересчете наличности в