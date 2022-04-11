Для каждой группы животных и территории установлен лимит: от трёх особей в день до одной за сезон.

Во Владимирской области открыт сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь. С 9 апреля разрешён отстрел селезней, гусей и серых ворон. С 16 апреля можно будет добывать вальдшнепов, глухарей и тетеревов.Срок - от 10 до 30 дней. Для каждой группы животных и территории установлен лимит: от трёх особей в день до одной за сезон.