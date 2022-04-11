В регионе действуют временные ограничения на федеральных автодорогах в связи с работами по текущему содержанию 11 апреля. Дорожные службы выполняют мероприятия по текущему содержанию

В регионе действуют временные ограничения на федеральных автодорогах в связи с работами по текущему содержанию 11 апреля. Дорожные службы выполняют мероприятия по текущему содержанию федеральных автодорог. Рабочие проводят уборку проезжей части, мойку знаков и барьерного ограждения, восстанавливают разметку, устраняют дефекты в покрытии проезжей части и ремонтируют поврежденные элементы инфраструктуры дороги. В ежедневных работах задействовано более