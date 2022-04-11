Погибших и пострадавших нет.

Во Владимирской области на М-7 загорелся грузовик с углём. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.В 04-59 11 апреля поступило сообщение о возгорании фуры на 118 километре федеральной трассы в Петушинском районе. На место выехали две пожарных машины и 8 человек личного состава.На момент прибытия подразделений наблюдалось горение угля в кузове автомобиля. Огонь оперативно ликвидировали. Площадь пламени составила два квадратных метра.«Пострадали мешки с углем и тент большегруза. Среди людей жертв нет», - уточнили в ведомстве.Дознаватель устанавливает причину пожара.