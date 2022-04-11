Сегодня, 11 апреля, около пяти утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области...

Сегодня, 11 апреля, около пяти утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Загорелся грузовой автомобиль на 118 километре трассы М7 в Петушинском районе.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение угля в кузове автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м.В результате пожара пострадали мешки с углем и тент автомобиля. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru/